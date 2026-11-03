Представники правоохоронних органів провели брифінг щодо подій у Петропавлівській Борщагівці

Сутички, що виникли 2 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом, організували з метою викрасти одного з військовослужбовців Національної гвардії. Про це 3 листопада під час брифінгу правоохоронних органів щодо інциденту заявив заступник голови СБУ Іван Рудницький, передає hromadske та «Укрінформ».

За словами Рудницького, захід біля будівлі тимчасової дислокації військових 1-го корпусу НГУ «Азов» планували, щоб викрасти одного з військовослужбовців Нацгвардії. Заступник голови СБУ повідомив, що ініціатори події хотіли викликати суспільний резонанс, щоб долучити інших людей. Зокрема, йшлося про мешканців Києва та його околиць.

«Декілька слів про основних організаторів даного злочину. Хочу підтвердити, що вони цей захід планували, мета була одна – викрасти одного із військовослужбовців Національної гвардії. Для цього вони вдалися до різних маніпуляцій, окремих шахрайських дій, а також мали на меті цій події дати певний суспільний резонанс, для того, щоб туди могли залучитися інші особи», – сказав Рудницький.

Рудницький додав, що одна з учасниць події могла намагатися шахрайським шляхом забрати бійця, який пішов у СЗЧ. Крім того, жінка переховує свого чоловіка, який також самовільно залишив частину. За його словами, жінка неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронних органів через дописи, що містили дискредитацію влади. Мотиви жінки наразі вивчають.

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Ймовірно, йдеться про псевдолікарку, яка першою заявила про катівню в будинку «Азову» та приїхала туди – Валентину Молоду, яка була співорганізаторкою мітингу «За мир», учасники якого вимагали капітуляції України. Нагадаємо, 3 листопада її затримали. Більше інформації про Валентину Молоду читайте за посиланням.

За словами Івана Рудницького, правоохоронці вже встановили близько 100 людей, які брали участь у події в Петропавлівській Борщагівці. Наразі проводять обшуки та розв'язують питання про затримання і повідомлення про підозру.

Виконувач обовʼязків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що правоохоронці затримали 16 людей з «праворадикальними поглядами». Ще 26 затриманих, за словами Цуцкірідзе, «можливо своїми діями не сприяли, але й не запобігали». Він додав, що поліція утрималася від застосування сили, щоб уникнути ескалації заворушень. Цуцкірідзе також повідомив, що наразі потерпілих внаслідок інциденту «майже немає».

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що будівля «Азову», біля якої сталися сутички, була тимчасовим пунктом дислокації військових. За його словами, там перебували бійці, які мали пройти базову загальновійськову підготовку.

Півненко додав, що не побачив критичних порушень на військовому обʼєкті та особисто поспілкувався з 17 бійцями. За його словами, до перевірки також залучили представників військового командування та ДБР. Олександр Півненко наголосив, що обʼєкт є тимчасовим місцем дислокації, а розосередження військовослужбовців є необхідним для збереження особового складу від російських ударів.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички під будівлею «Азову». Вони виникли на тлі поширений у соцмережах дописів про те, що нібито у підвалі цієї будівлі насильно утримують кілька десятків людей.

Крім того, зʼявилася інформація про загиблого та травмованих внаслідок катування. Згодом поліція Київщини заперечила поширену в соцмережах інформацію. На місце подій прибули командувач Національної гвардії Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Голова ОП закликав протестувальників розійтися та повідомив, що всіх людей вивели з будівлі.

Військова омбудсменка повідомила про початок перевірки для встановлення подробиць інциденту.