Валентина Молода не є власницею клініки «Мед-престиж»

Правоохоронці затримали жінку, яка заявила про незаконне утримання військових у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Вона першою приїхала на «швидкій» до будинку, де напередодні сталися сутички. Про це 3 листопада в етері телемаратону повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, затримана не є лікаркою. Вона придбала форму медперсоналу та автомобіль «швидкої», а щонайменше за три дні до подій разом з водієм провела розвідку будинку в Петропавлівській Борщагівці. Це нібито підтверджує її листування з адміністраторами кількох телеграм-каналів, які пізніше активно поширювали інформацію про сутички.

Буданов зазначив, що наразі мотиви дій жінки невідомі. Правоохоронці розглядають особисті мотиви, антидержавну діяльність і можливу фінансову зацікавленість.

Окремо керівник ОП зазначив, що постраждалі, яким знадобилася медична допомога, перебувають в лікарні. Інші мешканці будинку переважно не потребували медичної допомоги.

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Раніше Буданов заявив, що події на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада відбулися «не без впливу». Він пообіцяв встановити конкретних осіб та ініціаторів цих подій.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом відбулися сутички на тлі поширюваних у соцмережах дописів про те, що нібито в підвалі одного з будинків насильно утримують близько сорока людей у незадовільних умовах і навіть є загиблий. Протестувальники вимагали звільнення всіх чоловіків, що перебували в будинку.

На місце сутичок, зокрема, прибули командувач Національної гвардії Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Останній закликав протестувальників розійтися та заявив, що всіх людей вивели з будівлі.

«Слідство.Інфо» встановило особу жінки, яка була серед тих, хто заявляв про катування військових у будівлі. Йдеться про 49-річну Валентину Молоду, яка представилася власницею клініки «Мед-престиж», однак насправді нею не є. За даними журналістів, вона є власницею клініки пластичної та естетичної хірургії. Сама компанія «Мед-престиж», логотип якої був на автомобілі, припинила роботу ще у 2023 році, а авто «швидкої», що приїхало на місце, продали у 2024 році.

Раніше 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» заявив, що будинок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де сталися сутички, є пунктом тимчасової дислокації його військовослужбовців. У корпусі також спростували повідомлення в соцмережах про нібито катування військових на території пункту дислокації.

Поліція Київщини заперечила поширену в соцмережах інформацію про незаконне утримання людей та загибель чоловіка в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. Згодом військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що для встановлення подробиць інциденту призначили перевірку.