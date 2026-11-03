Про незаконне утримання військових у Петропавлівській Борщагівці повідомила Валентина Молода

Жінка, яка заявила про незаконне утримання військових у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, представилася власницею приватної клініки «Мед-престиж». Однак заклад припинив роботу ще у 2023 році, а його власник стверджує, що жінка не має права представлятися від його імені. Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», яке було опубліковане у понеділок, 2 листопада.

Журналісти з’ясували, що жінку звати Валентина Молода, їй 49 років. Вона працює у клініці пластичної та естетичної хірургії. За словами начальника управління превентивної діяльності поліції Київської області Бориса Бреуса, саме вона викликала правоохоронців і заявила, що в будинку незаконно утримують людей, які потребують медичної допомоги.

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За даними YouControl, компанію «Мед-престиж» зареєстрували в Миколаєві. Її власник Михайло Фурман розповів журналістам, що клініка припинила діяльність у 2023 році, хоча юридично компанія досі існує. За його словами, з п’яти автомобілів швидкої допомоги один передали військовим, а решту продали.

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Водночас сама Валентина Молода заперечила, що клініка не працює, і заявила, що має власний медичний заклад, лікарів та ліцензію.

«Ще раз пояснюю, у мене своя приватна клініка. У мене є лікарі, ліцензія і так далі. Тобто це все плітки. Вони хочуть розповідати що завгодно», – сказала жінка кореспонденту hromadske.

На запитання, чому до військових викликали саме приватну клініку, вона відповіла, що людина мала право самостійно обирати медичний заклад.

«Звернулися звідти, подали локацію і ми просто безпосередньо виїхали. Тут не має значення. Нам дали відео і на основі цього відео ми приїхали. Людина має транспортувати, має право забрати людей і привезти в лікарню. У мене є висновок ЛКК комісії», – зазначила Молода.

Автомобіль швидкої допомоги, який приїхав до Петропавлівської Борщагівки, продали останнім – у 2024 році. Власник компанії Михайло Фурман стверджує, що покупці мали прибрати з нього логотипи «Мед-престиж».

«Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права», – заявив Фурман у коментарі «Слідству.Інфо».

Згодом стало відомо, що жінка дає пояснення поліції. Про це повідомила народна депутатка Анна Скороход, передає кореспондент hromadske. Російські медіа поширили інформацію про нібито затримання жінки поліцією. Однак Скороход уточнила, що її не затримували – правоохоронці лише беруть у неї пояснення.

Інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на користь Росії, а всі підрозділи 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» зараз перебувають на передовій і виконують бойові завдання. Про це заявив командувач корпусу бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко.

За його словами, усі батальйони, полки та бригади корпусу перебувають на фронті й цілодобово виконують бойові завдання. Сам Прокопенко також постійно перебуває на передовій разом зі своїми підлеглими. Водночас командувач зауважив, що люди, які не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються в тилу саботажем і дискредитують українських військових.

«Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян», – відзначив Прокопенко.

Він наголосив, що Росія зацікавлена в розколі українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації всередині країни й дискредитації українських захисників.

Нагадаємо, 2 листопада 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» заявив, що будинок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де сталися сутички, є пунктом тимчасової дислокації його військовослужбовців. У корпусі також спростували повідомлення в соцмережах про нібито катування військових на території пункту дислокації.