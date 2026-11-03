Поранення отримали нацгвардійці, які виконували задачі зовні будівлі, біля якої сталися сутички

Внаслідок сутичок, які відбулися 2 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом, постраждали 16 бійців Національної гвардії. Про це 3 листопада повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко під час брифінгу щодо інциденту, передає «Укрінформ».

На запитання журналістів, чи є поранені серед нацгвардійців через події у Петропавлівській Борщагівці, Півненко відповів ствердно.

«16 чоловік. Але вони не тяжкі. Більше (в них – ред.) кидали, жбурляли каміння, заливали газом», – повідомив Півненко.

За словами речника НГУ Руслана Музичука, нацгвардійці, які перебували всередині будівлі, навколо якої зібралися люди, не постраждали. Легкі поранення отримали військові НГУ, які виконували свої задачі ззовні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас посадовці повідомили, що відкрили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення повноважень військовою службовою особою).

Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички під будівлею «Азову». Вони виникли на тлі поширених у соцмережах дописів про те, що нібито у підвалі цієї будівлі насильно утримують і катують близько 40 людей, а також там буцімто є загиблий та постраждалі.

Поліція та Нацгвардія спростували повідомлення у соцмережах та повідомили, що будівля призначена для тимчасової дислокації військових 1-го корпусу НГУ «Азов». За даними військової омбудсменки Ольги Решетилової, там перебували мобілізовані та військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій.

За даними СБУ, події у Петропавлівській Борщагівці планували для викрадення нацгвардійця. Ініціатори сутичок хотіли надати події суспільного резонансу, щоб долучити мешканців Києва та його околиць. В результаті правоохоронці встановили особи понад 100 людей, які брали участь у сутичках, а також затримали псевдомедикиню, яка заявляла про катування у будівлі «Азову».