Внаслідок сутичок у Петропавлівській Борщагівці постраждали 16 нацгвардійців
Водночас військові, які перебували у будівлі «Азову», не зазнали поранень
Внаслідок сутичок, які відбулися 2 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом, постраждали 16 бійців Національної гвардії. Про це 3 листопада повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко під час брифінгу щодо інциденту, передає «Укрінформ».
На запитання журналістів, чи є поранені серед нацгвардійців через події у Петропавлівській Борщагівці, Півненко відповів ствердно.
«16 чоловік. Але вони не тяжкі. Більше (в них – ред.) кидали, жбурляли каміння, заливали газом», – повідомив Півненко.
За словами речника НГУ Руслана Музичука, нацгвардійці, які перебували всередині будівлі, навколо якої зібралися люди, не постраждали. Легкі поранення отримали військові НГУ, які виконували свої задачі ззовні.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас посадовці повідомили, що відкрили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення повноважень військовою службовою особою).
Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички під будівлею «Азову». Вони виникли на тлі поширених у соцмережах дописів про те, що нібито у підвалі цієї будівлі насильно утримують і катують близько 40 людей, а також там буцімто є загиблий та постраждалі.
Поліція та Нацгвардія спростували повідомлення у соцмережах та повідомили, що будівля призначена для тимчасової дислокації військових 1-го корпусу НГУ «Азов». За даними військової омбудсменки Ольги Решетилової, там перебували мобілізовані та військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій.
За даними СБУ, події у Петропавлівській Борщагівці планували для викрадення нацгвардійця. Ініціатори сутичок хотіли надати події суспільного резонансу, щоб долучити мешканців Києва та його околиць. В результаті правоохоронці встановили особи понад 100 людей, які брали участь у сутичках, а також затримали псевдомедикиню, яка заявляла про катування у будівлі «Азову».