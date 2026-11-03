Андрій Рачок є наближеним до Остапа Стахіва

Журналісти ідентифікували ще кількох учасників сутичок біля будівлі 1-го корпусу НГУ «Азов» у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині. Серед них – соратник львівського провокатора Остапа Стахіва, підозрюваного у перешкоджанні діяльності ЗСУ та шахрайстві – Андрій Рачок, повідомило 3 листопада «Телебачення Торонто».

На кадрах біля жінки, яка вдавала з себе медикиню, помітили чоловіка у темній куртці з телефоном. За даними журналістів, ним виявився Андрій Рачок. За даними Асоціації єврейських організацій і общин

(Ваад) України, у грудні 2020 року саме Рачок повалив Ханукію на Контрактовій площі в Києві.

Андрій Рачок вів прямі трансляції з місця подій у Петропавлівській Борщагівці на своїй сторінці «БГК Екологія та порядок» у фейсбуці. З оприлюдненого відео видно, що він спілкувався з Валентиною Молодою, яка представилася лікаркою та заявляла нібито про катування у будівлі, довкола якої зібралися люди.

Кадр з прямої трансляції на сторінці Рачка, на якому видно псевдомедикиню Валентину Молоду

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Андрій Рачок є соратником відомого львівського провокатора Остапа Стахіва. Він регулярно публікує конспірологічні відео та ролики, на яких він провокує правоохоронців.

На сторінці Стахіва Рачок неодноразово фігурує як «журналіст-правозахисник» та «друг». Зокрема, Андрій Рачок був присутній на засіданні Верховного Суду у справі проти Стахіва щодо його дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Нагадаємо, підозру у цій справі Стахів отримав у 2021 році. Окрім неї, провокатор має підозри у шахрайстві та перешкоджанні діям ЗСУ.

«У 2024 році Рачок оголошував набір на платні “освітні курси” вартістю 20 тис. грн за два місяці занять. Слухачам обіцяв видати посвідчення представника та шеврон члена ініціативної групи “Безпосереднього громадського контролю Екологія та порядок”, запевняючи, що на цих курсах “не на словах, а на ділі кожен з учасників має можливість взяти участь в покращенні рівня життя, розвитку і достойного існування себе та кожної людини, захист її прав у своїх територіальних громадах”», – йдеться у журналістському матеріалі.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці біля Києва сталися сутички. Вони виникли на тлі повідомлень у соцмережах нібито про незаконне утримування та катування близько 40 заручників. Також у мережі зʼявилася інформація про одного загиблого. Одні з перших дописів про утримуваних чоловіків та нібито медиків, які не можуть до них потрапити, зʼявилися в обід. Зазначається, що серед тих, хто опублікував пости про нібито катування у Петропавлівській Борщагівці, були підозрюваний у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ пропагандист Мирослав Олешко, який втік з України, а також канал Остапа Стахіва.

До слова, 31 жовтня Остапа Стахіва затримали військові ТЦК та доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування. Після цього він пройшов ВЛК та був призваний на військову службу.

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.