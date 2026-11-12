У середу, 11 листопада, відбувся другий день перемовин в Абу-Дабі

У середу, 11 листопада, під час другого дня переговорів в Абу-Дабі російська делегація не погодилася обговорювати з Україною територіальні питання, припинення вогню, енергетичну безпеку та ситуацію в Чорному морі. Натомість представники Москви знову наполягали на поверненні до пропозицій, які Росія висувала США та НАТО у грудні 2021 року. Про це «РБК-Україна» розповіли поінформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, головна увага під час зустрічей змістилася на стратегічні питання майбутньої системи безпеки в Європі. Водночас повномасштабна війна Росії проти України фактично опинилася серед тактичних тем. Російська делегація, за оцінкою джерела, продемонструвала небажання переходити до обговорення питань, важливих для Києва.

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Зокрема, представники Москви знову повернулися до пропозицій, які росія висунула в грудні 2021 року. Тоді Кремль вимагав від США та НАТО так званих гарантій безпеки. Серед умов були зобов'язання не розширювати Альянс, обмежити розміщення військ інших держав-членів у країнах, які приєдналися до НАТО після 1997 року, а також припинити військову співпрацю з державами пострадянського простору, які не входять до Альянсу, зокрема Україною.

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Один зі співрозмовників вважає, що повернення до цих вимог може бути спробою Москви перевести переговори в площину домовленостей між великими державами про поділ сфер впливу.

Офіційна частина зустрічі тривала близько двох годин. Після її завершення делегації продовжили консультації в різних форматах – вони тривали ще щонайменше три години. Загальну динаміку переговорів джерела видання оцінюють обережно позитивно. Певний поступ, за їхніми словами, є, однак наразі підстав говорити про прорив для України немає.

Водночас формат наступних зустрічей може змінитися. Одне з джерел пояснило, що обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи потребує безпосередньої участі представників європейських країн.

Під час нинішнього раунду в Абу-Дабі європейці не брали участі в прямих переговорах із російською делегацією. Однак на наступних зустрічах вони можуть долучитися до спільного переговорного процесу з російською стороною.

«Позитивним є і те, що європейські представники – хоча поки невідомо, хто саме це буде, – будуть з нами заодно, оскільки європейська та українська архітектури безпеки невід'ємні», – зазначив один із джерел.

Крім того, співрозмовники видання спростували інформацію про те, що українська делегація нібито відмовилася обговорювати територіальні питання. За їхніми словами, до предметного розгляду цієї теми під час переговорів сторони взагалі не дійшли.

Нагадаємо, тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбулися 10–11 листопада в Абу-Дабі. Після завершення зустрічей українська делегація мала провести переговори з європейськими партнерами. Спецпредставник президента США Джаред Кушнер повідомив, що сторонам вдалося просунутися в обговоренні гарантій безпеки для України та механізмів контролю за припиненням вогню. Водночас найскладнішим питанням залишилося узгодження територіальних вимог.