Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь стверджує, що суржик не є підставою для накладення штрафів за порушення мовного законодавства.

В інтерв’ю «Главкому» він розповів, що у випадку, якщо буде скарга про порушення мовних прав і це буде підкріплено аудіо- або відеофайлом, то, її розглядатимуть.

«Чи будемо ми прискіпливими у визначенні того, чи це суржик, чи це літературна мова? Напевно, що ні, ми не уповноважені здійснювати такі функції. Натомість сподіваюся, що якраз у процесі міжособистісної комунікації ми зможемо навчити одне одного, чи я, як уповноважений, чи хтось інший, як продавчиня паляниці, високій мовній культурі», – розповів він.

Кремінь додав, що наразі немає іспитів для представників сфери обслуговування. Проте власник будь-якої торговельної мережі може забезпечити своїх співробітників відповідними мовними курсами.

«Такі курси можуть бути в умовах пандемії дистанційними, вони можуть передбачати видачу документів про рівень володіння мовою. Мені здається, що сьогодні, як українські університети, так і обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, як і онлайн-платформи, готові розробити цільові курси, скажімо, для представників торговельної сфери, для працівників, які працюють у сфері охорони здоров’я, для тих, хто працює на транспорті, або скажімо тих, хто зайнятий у сфері науки чи виконує технічну і проєктну документацію», – розповів Кремінь.

Як інформував ZAXID.NET, 16 січня почала діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка розповсюджується на сферу послуг.

Згідно з ним вся галузь обслуговування має перейти на українську мову, що передбачено в мовному законі, а за невиконання цієї норми підприємців штрафуватимуть, щоправда штрафи застосовуватимуть лише з липня 2022 року й лише за повторне порушення.

Громадяни матимуть право скаржитися на невиконання закону до Уповноваженого із захисту державної мови.