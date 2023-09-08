Дехто з керівників медустанов може залишитися без роботи

МОЗ спільно з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) провело серію нарад з керівниками лікарень та департаментів охорони здоров’я обласних адміністрацій щодо результатів моніторингу якості, кількості та структури медичних послуг, які надали хворим на гострий мозковий інсульт. І має намір звернутися до голів обласних та міських рад щодо звільнення певних керівників комунальних лікарень та служб екстреної допомоги з займаних посад, повідомило 8 вересня МОЗ України.

В Україні є 229 медичних закладів, які законтрактовані НСЗУ за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті». Цього року НСЗУ виділяє на лікування хворого з інсультом від 15 до 131 тис. грн, залежно від обсягу наданої допомоги.

«Цих коштів достатньо для закупівлі тромболітичних лікарських засобів, своєчасного здійснення діагностичних заходів та ендоваскулярного втручання. Саме вчасне застосування тромболітичної терапії дозволяє мінімізувати наслідки інсульту для пацієнта і є критично важливим процесом під час лікування. Однак, за даними НСЗУ, відсоток проведення тромболітичної терапії по всій Україні складає близько 8%», – сказано у повідомленні.

У МОЗ вважають, що такі показники виникають через неефективні закупівлі препаратів керівництвом лікарень та непроведення коректного лікування персоналом Через відсутність запасів тромболітичних лікарських засобів у лікарнях пацієнт має закуповувати їх або самостійно, або отримувати неефективний замінник.

«Ми детально проаналізували ситуацію і бачимо, що по деяких керівниках є питання. Щодо них будуть відповідні звернення до обласної ради про необхідність звільнення з посади», — повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Міністр також наголосив на необхідності правильного транспортування пацієнта до медичного закладу, що законтрактований НСЗУ на «інсультний пакет». Ситуація, коли пацієнта залишають у лікарні, в якій відсутні необхідні лікарські засоби або високотехнологічне обладнання для діагностики та лікування, є неприпустимою.

Окрема увага – своєчасній діагностиці гострого мозкового інсульту та подальшої реабілітації. Якщо ще три роки тому комп’ютерний томограф був рідкістю, то зараз МОЗ вдалося закупити і поставити до медзакладів понад 200 одиниць цього обладнання. У комплексному наданні послуг пацієнту має відбуватись така послідовність дій: госпіталізація за маршрутом у спроможний заклад, проведення діагностики, тромболітична терапія або ендоваскулярні втручання та реабілітація. Лише за виконання повного циклу, пацієнт може отримати найкращі прогнози на лікування, а лікарня — відповідне фінансування наданих послуг.