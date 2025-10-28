Російський удар по складу одного з найбільших фармдистриб’юторів в Україні СП «Оптіма-Фарм» не спричинить перебоїв із постачанням ліків в Україні. Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов в етері телемаратону 28 жовтня.

За словами Адаманова, зараз «Оптіма-Фарм» запускає резервний буферний склад для відновлення обсягів постачання після знищення основних потужностей 25 жовтня.

«Інші дистриб’ютори також переналаштовують свої маршрути, щоб гарантувати рівномірні постачання по країні. МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі здійснюють постійну координацію, щоб оперативно реагувати на запити й забезпечувати потребу в лікарських засобах там, де вона виникає», – сказав заступник міністра.

Він додав, що у пріоритеті постачання – антибіотики, інсулін, онкопрепарати та знеболювальні.

За оцінкою Едема Адаманова, команді фармдистриб’ютора знадобиться близько двох тижнів на відновлення роботи після руйнування складу та офісу. Можливі короткочасні перебої в аптеках, однак дефіциту медикаментів не прогнозується.

Як повідомлялося, Росія вночі 25 жовтня ударом балістичних ракет зруйнувала офіс та склад (29 тис. м2) другого найбільшого фармдистриб’ютора України – компанії «Оптіма-Фарм». Знищений вщент склад обслуговував центральні регіони країни.

За даними фармацевтичної компанії «Фармак», на знищеному складі «Оптіма-Фарм», попередньо, було до 15% усього запасу товарів компанії, що є на складах цього дистриб’ютора. Збитки від знищеної фармпродукції оцінюють приблизно в 100 млн доларів.

«Оптіма-Фарм» упродовж 31 року займається гуртовою закупкою і розповсюдженням лікарських засобів та товарів медичного призначення на українському ринку. Власником компанії є Андрій Губський. У 2024 році компанія мала виторг понад 69 млрд гривень і входила до 15 найбільших компаній України.

Зауважимо, це вже друга атака на СП «Оптіма-Фарм». 28 серпня росіяни також уразили фармацевтичний склад компанії.