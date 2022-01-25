Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим

Симптоми коронавірусу можуть бути різними й багато з них збігаються з симптомами ГРВІ. А тому Міністерство охорони здоров’я рекомендує у випадку появи перших ознак захворювання зробити тест на коронавірус.

«До прикладу, симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму «Омікрон», може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос», – сказано в повідомленні на офіційному сайті.

У відомстві нагадали, що наразі безоплатному тестуванню на Covid-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на Covid-19 наступним категоріям:

особам із підозрою на Covid-19;

особам з ознаками інших ГРВІ;

особам з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

контактним особам при появі симптомів, які не виключають Covid-19;

Для перших трьох категорій ПЛР-тест призначають, якщо не проводився експрес-тест на коронавірус. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.

Сімейний лікар також зобов’язаний направити на безоплатне тестування. У випадку відмови сімейного лікаря надати таке направлення, слід звернутися за телефоном гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.

Крім цього, МОЗ нагадує, що у випадку появи будь-яких симптомів ГРВІ, слід звернутися по консультацію сімейного лікаря.