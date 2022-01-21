У Міністерстві охорони здоров'я розробляють декілька стратегій щодо щеплення проти коронавірусу. Одна з них – регулярна вакцинація, як проти грипу, тобто перед епідемічним сезоном восени.

«Усе буде залежати від мутацій коронавірусу. Можливо, перейдемо на вакцинацію, як під час грипу, коли ми знаємо, що хвилі переважно трапляються восени, жовтень-листопад, і кінець січня — початок лютого. Тому можливий варіант, що щеплення проти Covid-19 будемо робити у серпні-вересні. Маємо захист — і далі повторно у той самий період», – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами в п’ятницю, 21 січня, повідомило «Громадське».

Нагадаємо, наразі в Україні вводять бустерну дозу, щоб посилити імунну відповідь і ефективність вакцини, яка згодом знижується. Окрім того, роблять додаткове щеплення для кращого захисту людей, які через стан свого здоров’я отримують нижчу ефективність вакцин, якщо порівняти з іншими.

Станом на 21 січня в Україні додаткову дозу отримали 11941 людина, а бустерну – 167360.

Бустерну дозу вакцини від коронавірусу в Україні запровадили з 6 січня.