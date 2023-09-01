Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що реформа військо-лікарських комісій, яка триває, уже дала «певні позитивні зрушення», проте додав, що «процес усе ще не ідеальний». Про це у п’ятницю, 1 вересня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Як сказано в повідомленні, в межах реформи вже розвантажено ВЛК та розширено їхню пропускну спроможність. Так, якщо до широкомасштабної війни ВЛК були тільки у військових медичних закладах, то тепер огляд також здійснюється в цивільних закладах лікування. Це дозволило збільшити кількість ВЛК фактично вдвічі. Наразі залучено 819 цивільних медзакладів, 335 із них – для огляду чинних військовослужбовців.

Змінено підходи до медичного обстеження військовозобов’язаних та виділено на це окреме фінансування. Як пояснили у МОЗ, раніше лікарі ВЛК здійснювали медичний огляд військовозобов’язаних громадян лише на базі центрів комплектування. Але віднедавна такі обстеження перенесли до цивільних медзакладів. Військові адміністрації визначили потребу в кількості, після чого були укладені договори з НСЗУ. Вже законтрактовано 484 медзаклади на суму 22,6 млн грн.

Запроваджено електронну чергу. На початку року могли виникати довгі «живі» черги на ВЛК. Щоб позбутися цього, запровадили електронний запис. Понад 45 тисяч військовослужбовців уже скористалися цією послугою.

Триває навчання військових лікарів роботі з електронною системою охорони здоров’я. Зараз почала впроваджуватись медична інформаційна система, проводиться навчання, здійснюється компʼютеризація госпіталів. Військовим лікарям передали понад 1700 ноутбуків.

Розпочато впровадження електронного документообігу між субʼєктами системи. Раніше всі документи ВЛК передавались у паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало процес. Наразі електронний документообіг розгорнутий у 82% військових частин.

Спрощено отримання довідки про обставини травми №5. Це один з важливих документів, потрібний для поранених військових. Його отримання могло тривати до кількох місяців, зазначили в МОЗ. Тепер процес спрощений, якщо йдеться про поранення, якого військовослужбовець зазнав унаслідок дій противника.

Запроваджено виїзні МСЕК для військовослужбовців. Проведено більш ніж 1,5 тисячі виїзних засідань комісій МСЕК, оглянуто понад 17 тисяч військовослужбовців безпосередньо в медзакладах, де вони проходять лікування.

Триває робота над покращенням сервісу ВЛК та безбар’єрністю. У МОЗ запевнили, що довели медзакладам рекомендації щодо обслуговування відвідувачів. Відомство проводить зовнішній моніторинг з уповноваженим Верховної Ради з прав людини для аналізу змін. Складено план впровадження безбарʼєрності для закладів системи Міноборони. У процесі – виділення фінансування.

Крім того, видано довідник з алгоритмом дій для пораненого військовослужбовця, запущено «гарячу лінію», вебсайт, яким скористалися понад 100 тисяч людей, та інформування через додаток «Джура». Також змінено нормативно-правове регулювання. Зокрема, ухвалено три закони, дві постанови уряду, два накази Міноборони, завдяки яким:

спрощено отримання статусу учасника бойових дій, оформлення довідки №5, отримання відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення, а також звільнення непридатних військовослужбовців з військової служби;

унормовано можливість створення ВЛК при цивільних закладах охорони здоровʼя;

врегульовано запровадження електронного обміну документами.

Водночас Віктор Ляшко визнав, що попри «певні позитивні зрушення» «процес усе ще не ідеальний». За його словами, планується:

допрацювати питання щодо обмежено придатних;

удосконалити механізм оскарження рішень ВЛК;

врегулювати виплати грошового забезпечення військовослужбовцям на лікуванні за кордоном.

Крім цього, у відомстві наголосили, що існує й людський фактор, який може нівелювати всі напрацювання. Цьому протидіятимуть спільно з правоохоронцями.

Нагадаємо, 30 серпня Рада національної безпеки та оборони провела засідання, присвячене перевіркам ВЛК. Зокрема, РНБО вирішила перевірити всі рішення ВЛК про непридатність до військової служби, ухвалені після 24 лютого 2022 року.