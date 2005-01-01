МОЗ склало карту непридатних для купання рекреаційних зон України

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я оприлюднив інтерактивну карту пляжів і рекреаційних зон України, в яких не рекомендується купатися.
«Якість води в межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички)», – йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
Зокрема, на Львівщині МОЗ не рекомендує купатися в озері «Молодіжне» в Золочеві. Як повідомляється, фахівцями було проведено 2 дослідження зразка води, в яких виявлено 2 відхилення від норми.
Карта ЦГЗ МОЗ
Також небезпечними для купання визнані низка пляжів і рекреаційних зон в Одеській області - в смт Затока, біля Чорноморська, б/в Сокіл і Південне, санаторій-профілакторій Портовик.
Усього на карті позначено кілька десятків пляжів у всіх регіонах країни.
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