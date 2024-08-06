Росіяни вдарили по будівлі «Охматдиту» вдень 8 липня 2024 року

Міністерство охорони здоровʼя України створить раду з контролю відновлення зруйнованих та пошкоджених будівель дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яку росіяни атакували 8 липня. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що спеціально створена рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення. Йдеться, зокрема, про дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання ремонту лікувально-діагностичного комплексу «Охматдиту».

Рада складатиметься з 15 людей. Персональний склад затвердять наказами МОЗ у два етапи. На першому етапі до складу ради увійдуть представники:

благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 людей);

МОЗ (1 людина);

НДСЛ «Охматдит» (1 людина).

Під час другого етапу затвердять сімох представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоровʼя або у сфері архітектури та містобудування. Цих представників відбиратиме персональний склад ради з відновлення, сформованим на першому етапі, за результатами розгляду поданих заявок на участь, шляхом рейтингового голосування.

Із критеріями відбору кандидатів та порядком подачі заявок від громадськості можна ознайомитись за посиланням. У МОЗ зазначають, що найближчим часом на сайті оголосять про початок прийому заявок від кандидатів.

«Наразі першочергово до складу ради буде запропоновано увійти представникам благодійників, зважаючи на розмір благодійного внеску на цілі відбудови та відновлення “Охматдиту” та участь в організації збору благодійних коштів», – додали у МОЗ.

Нагадаємо, вдень 8 липня 2024 року російські військові влучили крилатою ракетою Х-101.

31 липня «Охматдит» оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 млн грн. 1 серпня журналісти «Наші гроші» звернули увагу, що комерційна пропозиція фірми-переможця є значно дорожчою за інші, які подавалися на тендер. Після розголосу МОЗ звернулося до правоохоронців з проханням перевірити правочинності перемоги в тендері на відбудову корпусу дитячої лікарні «Охматдит».

2 серпня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що тендер на відбудову корпусу дитячої лікарні «Охматдит» скасують і проведуть заново.