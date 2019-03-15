МОЗ виділило 120 тис. євро для порятунку 6-місячної дівчинки з Дрогобиччини

Маленька Ангеліна вже найближчим часом поїде на лікування до Італії

У 6-місячної Ангеліни Лунич з Дрогобицького району лікарі діагностували важку форму лейкемії. Врятувати дитину може лише пересадка кісткового мозку від неродинного донора. Зробити трансплантацію погодилися італійські лікарі з клініки Верони, але вартість такої операції — 125 тисяч євро. Гроші для порятунку немовляти виділило МОЗ.

У три місяці Ангелінка захворіла, була млявою, неспокійною і їй дошкуляв сильний кашель. Батьки звернулися по допомогу до медиків. Під час лікування з’ясувалося, що в дівчинки дуже великий рівень лейкоцитів у крові. Запідозріли лейкемію. Для підтвердження діагнозу дівчинку з Дрогобича скерували в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Тут діагноз підтвердили. Причому виявилося, що у дитини — найважча форма цієї недуги: ювенільна мієломоноцитарна лейкемія. Лікарі кажуть, що за 26 років існування Центру у них було лише вісім пацієнтів з таким діагнозом. Врятувати дівчинку може лише трансплантація кісткового мозку від неродинного донора.

Такі операції в Україні не роблять. Дівчинку готова прийняти клініка Верони (Італія), але вартість лікування в ній – 125 тис. євро. Батьки, рідні, друзі, знайомі і незнайомі люди розпочали збір коштів. До збору коштів підключився і благодійний фонд «Крила надії», однак зібрати таку суму за короткий час не вдавалося.

І ось у п’ятницю, 15 березня, стало відомо, що 120 тис. євро для порятунку маленької Ангелінки виділило МОЗ України.

«Маємо хорошу новину. МОЗ підтвердило оплату операції з трансплантації кісткового мозку для нашої маленької підопічної – Ангелінки Лунич. Як тільки знайдуть донора, дівчинка зможе виїжджати на лікування до м. Верона у Італії», - написали працівники БФ «Крила надії» на своїй сторінці у Facebook.

Директор фонду Наталія Ліпська повідомила ZAXID.NET, що МОЗ виділило 120 тисяч євро, а 5 тисяч євро мама дівчинки заплатила з тих грошей, які вдалося зібрати.

«Трансплантація кісткового мозку від неродинного донора - це шанс на життя для Ангелінки. Тому як тільки знайдуть донора для неї, вона з мамою поїде до Італії на лікування», - каже Наталія Ліпська.