У Львові четверо дітей потрапили до реанімації з коровим енцефалітом

Стан двох дітей з коровим енцефалітом й надалі важкий

У реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні перебуває четверо дітей з коровим енцефалітом (запалення мозку). Найстаршій дитині 10 років, найменшій – нема й трьох. Двоє з них у важкому стані, повідомила ZAXID.NET головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко.

«Кір дає ускладнення – коровий енцефаліт. За останні два тижні до реанімаційного відділення лікарні потрапило четверо дітей. 10-річну дівчинку з Яворівського району госпіталізували 23 лютого, а хлопчика з Мостиського району, якому не має ще й трьох років, – 7 березня. У цей же період до реанімації потрапило ще двоє дітей зі Львова– 4-річна дівчинка і 8-річний хлопчик», - повідомила Наталія Тімко.

Двоє дітей, за словами Наталії Тімко, взагалі не мали щеплення від кору, а ще двоє старших – лише одне щеплення (після 6-ти років діти мають мати два щеплення).

Найважчий період у двох дітей зі Львова вже минув і їх у вівторок, 12 березня, з реанімації переведуть у палату, де вони продовжать лікування. А стан двох дітей – 10-річної дівчинки з Яворівського району і 2-річного хлопчика з Мостиського району й надалі залишається важким. За їх життя борються лікарі-реаніматологи.

З початку року коровий енцефаліт лише у Львівській обласній інфекційній лікарні, за словами Наталії Тімко, діагностували майже у 30 хворих: і в дітей, і в дорослих. Кір дає й інші ускладнення – пневмонію, обструктивний бронхіт, запалення вуха тощо.

Нагадаємо, торік від ускладнень кору на Львівщині померло двоє трирічних дітей, уже цього року – 36-річна львів’янка.

Ліків від кору не існує. Єдиний спосіб захистити дітей і дорослих – вакцинація.

За даними медиків, усі медичні заклади Львова та області забезпечені якісними вакцинами виробництва Бельгії і США. Фахівці наголошують: вакцини проти кору безпечні, надійні та ефективні. Їх використовують не лише в Україні, але і в багатьох інших європейських країнах та США.