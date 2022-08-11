Попри те, що у місті на дитину чекає чимало небезпек, психологи не радять тримати дітей «на прив'язі»

Музей Міста реалізував проект «Безпечно про небезпечне», який, зокрема містить серію відео «Йди погуляй!». Метою проекту є максимальна безпека дітей під час перебування у місті: самостійне добирання до школи та гуртків, подорожі без батьків.

Над проектом «Безпечно про небезпечне» Музей Міста почав працювати торік. Першою його частиною стала серія відеороликів «Йди погуляй!», яка містить практичні рекомендації для батьків дітей віком 8-12 років.

Проект – це свого роду дослідження викликів та перешкод, які стоять на шляху самостійного вивчення дитиною міста. Ідея народилася в процесі підготовки виставки «Подорож героя. Останній тиждень літа», яка розповідатиме про особливості дитинства в місті та важливість пізнання простору, в якому ми зростаємо.

Дослідники зрозуміли, що насамперед місто дитинства запам’ятовується завдяки певним маршрутам. Тож саме безпека дитина на вулиці стала його першою частиною.

Обговорення цієї теми згуртувало батьків, дослідників дитинства, психологів, правоохоронців, працівників комунальних підприємств та міської ради та інших експертів. Його головною метою стала спроба визначити, що дорослі можуть зробити для того, аби діти могли почуватися безпечно на вулицях міста.

Проект мав бути презентованим ще у березні, проте через повномасштабне вторгнення Росії, його відклали. Тим більше, що сьогодення поставило перед його авторами нові виклики. Тож у проекті буде розглянуто і те, що потрібно знати дитині під час повітряної тривоги та як виглядатиме адаптація дітей у новому для них місті.

Попри те, що усі, хто працює над проектом, розглядають безпеку дитини в місті як головний пріоритет, усі вони наголошують на тому, що дитина не може весь час перебувати в ізоляції, вона має рухатись та жити максимально нормальним життям.

Перша серія «Йди погуляй!» вийшла у середу 10 серпня на YouTube-каналі Музею Міста.

Музей Міста (МуМі) – простір змінних виставок, який знаходиться в підземеллях львівської Ратуші та функціонує у складі Львівської міської ради. Його основною темою є вивчення міста та його мешканців.

Проект «Безпечно про небезпечно» здійснюється благодійним фондом «Фонд розвитку Музею Міста у Львові» завдяки підтримці ЗМІН фундації.

Партнерами проекту є ГО «Культурні географії», Центр здоров'я та розвитку «Коло сім'ї», Центр гідності дитини УКУ, Патрульна поліції Львівської області, Львівська міська рада, ЛКП «Львівелектротранс», ЛКП «Лев».