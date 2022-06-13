У Франції в першому турі виборів до нижньої палати парламенту – Національної асамблеї, що відбувся в неділю, найвищий результат по країні отримала пропрезидентська коаліція «Разом», яка набрала 25,75% голосів виборців, повідомляє France TV з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ. Таким чином, цей результат суперечить даним екзитполів, які давали блоку президента Франції Еммануеля Макрона друге місце.

«Новий народний екологічний і соціальний союз», який очолює лівий політик Жан-Люк Меланшон, отримав усього на 0,09% менше – 25,66%, водночас отримавши абсолютну більшість у чотирьох округах. «Національне об’єднання» проросійської ультраправої Марін Ле Пен посіло третє місце з сумарним результатом 18,68%. Решта партій набрали менш як 12,5%, необхідних для потрапляння в другий тур.

Явка у першому турі парламентських виборів становила 47,5% виборців, що вважається історично низьким показником. Як зазначає France TV, тенденція серед французів не голосувати на парламентських виборах зростає з 1958 року.

Парламентські вибори у Франції проходять у два етапи. У другому турі, який відбудеться 19 червня, змагатимуться перші три політичні сили, які набрали найбільше голосів. Вони ж формуватимуть склад Національних зборів.

Після другого туру коаліція президента Еммануеля Макрона зможе отримати від 255 до 295 місць, об'єднання Меланшона – від 150 до 190, партія Ле Пен – 20 до 45 місць.

Додамо, що ультраправі розраховували отримати до 100 депутатів у новому складі парламенту, однак попри це їхній результат все одно перевищив результат 2017 року, коли ця партія була представлена вісьмома депутатами. Якщо пригадати результати другого туру виборів президента Франції, то також можна простежити тенденцію до зростання популярності цієї ультраправої сили.