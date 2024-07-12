Голова ради директорів компанії Rheinmetall AG Армін Паппергер

Німецька влада серйозно сприйняла інформацію американської розвідки щодо змови росіян з метою вбивства генерального директора збройного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак, російська агресія не зможе залякати Німеччину, заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яку цитує Reuters у п’ятницю, 12 липня.

Агентство нагадує, що змова щодо вбивства Паппергера, який підтримує відправку зброї до України, була одним із серії російських планів вбити керівників оборонної промисловості по всій Європі. Ці плани стали відомі американській розвідці, яка терміново повідомила про це своїх німецьких колег.

«Ми не дозволимо, щоб нас залякала Росія, і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині», – сказала Ненсі Фезер.

У самому Rheinmetall прямо не підтвердили інформацію, яку напередодні оприлюднило CNN. Однак у своїй заяві німецький виробник зброї зазначив, що «завжди вживаються необхідні заходи» для забезпечення безпеки після регулярних консультацій з органами безпеки.

Натомість у Кремлі спростували повідомлення про вбивство Паппергера, назвавши їх фейками, яких не можна сприймати серйозно.

На тлі повідомлень про потенційну російську загрозу на німецьких оборонних підприємствах вирішили переглянути заходи безпеки. Зокрема, Німецька оборонна група Hensoldt (HAGG.DE) заявила, що переоцінює заходи безпеки. Підрозділ зброї Diehl, німецької компанії, яка виробляє IRIS-T, а також виробляє боєприпаси, заявив, що уважно стежить за ситуацією та адаптує свої заходи безпеки, якщо це необхідно.

Зазначимо, що генеральний директор німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер неодноразово виступав за збільшення поставок зброї в Україну та закликав уряд Німеччини збільшити витрати на оборону, щоб їх фінансувати. Напередодні ЗМІ повідомили про те, що США та Німеччина завадили російським планам з фізичної ліквідації Паппергера.