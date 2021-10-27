Наразі немає підтвердження навмисного характеру помилок при внесенні осіб до санкційних списків РНБО. Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив в ефірі Hromadske.

«На сьогодні у нас нема підтвердження навмисного характеру зазначених помилок. Водночас зазначений процес триває. І час покаже», – заявив Єнін.

За його словами, МВС аналізуватиме список далі, шукаючи в ньому осіб, включених безпідставно.

«Коли ми проаналізуємо детально склад цих санкційних списків, і якщо будуть виявлені особи, які не мають перебувати в цьому списку, то МВС будуть внесені відповідні пропозиції щодо виключення зазначених осіб із санкційних списків», – розповів чиновник.

Однією з помилок було внесення до санкційного списку Рустама Джамбулатова з датою народження його молодшого брата Руслана, який зустрічався з народним депутатом Антоном Поляковим перед своєю смертю.

«Наскільки вона (помилка щодо Джамбулатова – ред.) була вчинена умисне чи ненавмисне – ми обов’язково з’ясуємо», – пообіцяв Єнін.