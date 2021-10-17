Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов уточнив, що 108 осіб опинилися у санкційному списку криміналітету та «злодіїв в заноні» не випадково, а з помилковими даними. Про це він розповів в коментарі «Громадському» в неділю, 17 жовтня.

Данілов уточнив, що помилки були в прізвищах, однак вони вже усунені. Водночас правоохоронці, які допустилися помилок транслітерації, також були покарані.

Секретар РНБО розповів журналістам, що серед більш ніж 650 осіб таки була одна людина, яка опинилась у переліку випадково, – санкції щодо неї вже зняли. Однак він не уточнив про кого йдеться та як вона потрапила до санкційного списку. За даними джерел «Громадського» в МВС, йдеться про Мехака Алексаняна, якого внесли до переліку нібито через особисту неприязнь.

Представник МВС часів Арсена Авакова Ярослав Тракало в коментарі «Українській правді» також заявив, що помилки стосуються транслітерації. За його даними, на засіданні 15 жовтня РНБО лише провела уточнення щодо правильності написання прізвищ латинськими літерами та дат народження поданих громадян.

Про які помилки йдеться?

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 15 жовтня заявив, що в рішенні Ради національної безпеки та оборони України щодо введення санкцій проти кримінальних авторитетів та «злодіїв в законі» були допущені «свідомі або несвідомі» помилки стосовно 108 осіб. Вони були виправлені, а восьмеро працівників МВС, які допустилися помилок в документі, звільнили або понизили на посаді.

Після цього низка політиків та ЗМІ повідомляли, що РНБО нібито випадково внесла до санкційного списку 108 людей. Водночас Офіс президента заявив, що обставини таких помилок з'ясовуються та закликав «відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень». Відомство також уточнило, що при підготовці санкційного списку помилки були допущені працівниками МВС, коли його очолював Арсен Аваков.