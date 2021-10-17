В Офісі президента вважають, що помилки припустилися у МВС часів Авакова

В Офісі президента заявляють, що обставини помилкового внесення 108 осіб до санкційного списку кримінальних авторитетів і «злодіїв у законі» встановлюють, зокрема, перевіряють, чи були такі дії навмисними. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Deutsche Welle.

Зазначається, що у відповідь на запит до Офісу президента стосовно розслідування причин помилки та її наслідків, Подоляк закликав «відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень».

За його словами, при підготовці санкційного списку порушення були допущені працівниками міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

«У цей момент у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася», – заявив Подоляк.

За його словами, наразі апарат РНБО проводить перевірку і згодом має поінформувати про її результати.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у рішенні ради, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, була допущена помилка щодо 108 осіб. Ці помилки викликала критику з боку журналістів, опозиції та ексдержслужбовців.

Нардепка від фракції Голос, членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова переконана, що включення вказаних людей до санкційного списку було «фальсифікацією документів на найвищому державному рівні». За її словами, «Аваков і Ко» прибирали зі списків реальних злочинців за гроші, а натомість вносили тих, «кого там хотіли бачити».