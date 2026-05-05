М’ясні породи індиків цінують за швидкий набір ваги, високу продуктивність і великий вихід м’яса. Для домашнього вирощування важливо обирати породи, які добре ростуть і дають хороший результат за відносно короткий час. Zemliak розповідає про найкращі породи м’ясних порід.

Біла широкогруда

Ці індики вперше були виведені дослідним шляхом в Сполучених Штатах. І ця порода досі лідирує серед інших.

Основні характеристики, які роблять породу популярною:

Швидкість достигання м'яса, яка доходила до 75 відсотків від усієї тушки. Велика кількість яєць, що доходить до 110 на рік, в середньому. Тушка у самців наближена до овальної форми, спина широка, груди випнуті вперед. Оперення густе і мармурове, повна відсутність темного пір’я, крім невеликої ділянки на грудях. Довгі міцні ніжки рожевого відтінку.

Крос BIG-6

Популярний різновид індичок, що має великий попит. Цю породу відкрили вчені з Британії й Канади. Вони доволі стрімко набирають м’язову масу, до 150 дня вони вже досягають 10 кілограмів. До моменту остаточного дозрівання птах може набрати вагу до 28 кілограмів.

Основні характеристики, які роблять породу популярною:

Звичайна висока продуктивність і важка вага. Міцна шия, при цьому довга. Випнуті груди, у деяких, особливо міцних представників, що досягає однієї третини від маси всього тіла. Міцна спина, без горбинки. Довгі ніжки жовтуватого відтінку. Оперення біле, за винятком невеликої плямочки в області грудної клітини.

Хайбрід конвертер

Порода родом з Канади, також характеризується високою швидкістю набору ваги. Індики цієї породи схожі на страусів, тому їх часто називають індостраусами.

Основні характеристики, які роблять породу популярною: