Білорусь не закривала кордон для звичайних громадян

Міністр закордонних справ Білорусі Валерій Макей пояснив заяву самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка про повне закриття кордону з Україною. Про закриття кордону Олександр Лукашенко заявив ще 2 липня.

За словами Валерія Макея, заява про закриття кордону не впливає на бізнес і туризм, а також на перетин кордону «простими громадянами».

«Для туристів, для простих громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням подій останніх днів, що показано по телебаченню, що ми змушені більш пильно дивитись на охорону наших кордонів», – сказав голова МЗС Білорусі.

Валерій Макей додав, що перешкод для бізнесу, туризму та переміщення звичайних громадян немає, але є протидія організованій злочинності та спробам організувати в Білорусі терористичні акти.

Нагадаємо, 2 липня Олександр Лукашенко заявив про повне закриття кордонів з Україною через зростання контрабанди зброї. Наступного дня у Держприкордонслужбі України спростували заяву про перевезення зброї та сказали, що пункти пропуску з Білоруссю працюють у звичному режимі – жодних офіційних документів українська сторона не отримувала. 5 липня у Луцьому прикордонному загоні повідомили ZAXID.NET, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю продовжують працювати у звичному режимі.