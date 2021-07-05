На кордоні України і Білорусі наразі діють лише стандартні карантинні обмеження

Станом на понеділок, 5 липня, перетин кордону між Україною та Республікою Білорусь відбувається у звичному режимі. Про це ZAXID.NET повідомили у Луцькому прикордонному загоні. Також про рух у пунктах пропуску між країнами свідчать веб-камери сервісу Кордон онлайн.

«Ми досі жодних офіційних документів не отримували. Люди перетинають», – сказали у Луцькому прикордонному загоні.

На камерах відеоспостереження на пунктах пропуску з Республікою Білорусь видно, що з обох боків на перетин кордону очікують вантажівки, є по кілька легкових автомобілів.

Білоруське видання БЕЛТА повідомило, що білоруські прикордонники перейшли на посилену охорону кордону – «оформлення громадян на в’їзд і виїзд відбувається з урахуванням чинних обмежень і додаткових заходів безпеки». Ідеться про карантинні обмеження, пов'язані із пандемією коронавірусу. Також Білорусь збільшила кількість прикордонних нарядів.

Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 2 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що дає розпорядження повністю перекрити кордон з Україною. Наступного дня ДПСУ повідомила, що перетин кордону громадянами відбувається як зазвичай і жодного офіційного документу від білоруської сторони не надходило.

Також в ДПСУ прокоментували слова Олександра Лукашенка про буцімто контрабанду зброї з України в Білорусь. За словами українських прикордонників, за пів року на кордоні з Білоруссю вони виявили 27 одиниць зброї, з яких жодної вогнепальної. Це на 6 одиниць менше, аніж було за перше півріччя минулого року.

Також українські прикордонники стверджують, що посилена охорона кордону є звичною практикою напередодні та під час святкових днів, а в Білорусі в суботу, 3 липня, саме відзначали День незалежності.

Як інформував ZAXID.NET, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Окрім того, депутати Верховної Ради України ініціювали розірвання дипломатичних стосунків з Білоруссю.