Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для оголошення догани через звинувачення з його боку на адресу міністра закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда в «проросійській риториці». Раніше Лапід заявив, що «не передбачає найближчим часом насильницького конфлікту» між Україною та РФ, і назвав війну, що триває вісім років, «російсько-українською кризою». У відповідь Корнійчук дорікнув, що Лапід «не помітив війни в центрі Європи».

«Наразі оцінка така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна. Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи», – сказав міністр закордонних справ Ізраїлю, якого процитувала газета The Jerusalem Post.

Після цього на сторінці посольства України в Ізраїлі у Facebook Корнійчук відповів міністру, що це не конфлікт, а війна, яку Росія агресивно та цинічно веде проти України.

«Шкода, що пан Лапід не помітив війни у центрі Європи, яка триває вже вісім років. На жаль, міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні меседжі своїх найсильніших союзників – США, Великобританії та ЄС щодо високої можливості повномасштабного військового вторгнення», – йдеться у заяві посла.

Після цих слів Корнійчука викликали для оголошення догани. Дату оголошення догани українському послу в Ізраїлі ще не визначили.