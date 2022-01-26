Офіційний сайт України в результаті хакерської атаки не працював кілька годин

Міністерство закордонних справ повідомило, що у ніч на 26 січня офіційний сайт України атакували хакери. В результаті кібератаки він не був доступний кілька годин.

Станом на 13:00 доступ до сайту відновлений, повідомило МЗС України. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків кібернападу. Хто саме причетний до атаки невідомо.

Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Він розрахований для іноземців та введеться сімома мовами – англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 14 січня, урядові сайти уряду зазнали масштабної хакерської атаки. Під удар потрапили сайти Кабміну, Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики, Міністерства освіти, Міністерства аграрної політики, МЗС і Держказначейства. Невдовзі Мінцифри заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія.