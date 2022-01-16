Мінцифри заявило про причетність Росії до кібератаки на Україну
Усі докази, знайдені під час розслідування нещодавніх кібератак, вказують на причетність до них Росії
До теми
Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни. Про це йдеться у повідомленні відомства.
«Станом на зараз можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах. Остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року», – йдеться к повідомленні Мінцифри.
У відомстві наголосили, що мета кібератаки – не тільки залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців.
«Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців… Тому закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах», – наголошують представники Мінцифри.
У міністерстві зазначили, що Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжують розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади.
Мінцифри також наголошує, що «Дія» не зберігає персональні дані українців, а усі вони розміщені «у відповідних реєстрах, які надійно захищені».
Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 14 січня, урядові сайти уряду зазнали масштабної хакерської атаки. Під удар потрапили сайти Кабміну, Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики, Міністерства освіти, Міністерства аграрної політики, МЗС і Держказначейства.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.