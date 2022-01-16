Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни. Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Станом на зараз можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах. Остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року», – йдеться к повідомленні Мінцифри.

У відомстві наголосили, що мета кібератаки – не тільки залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців.

«Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців… Тому закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах», – наголошують представники Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжують розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади.

Мінцифри також наголошує, що «Дія» не зберігає персональні дані українців, а усі вони розміщені «у відповідних реєстрах, які надійно захищені».

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 14 січня, урядові сайти уряду зазнали масштабної хакерської атаки. Під удар потрапили сайти Кабміну, Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики, Міністерства освіти, Міністерства аграрної політики, МЗС і Держказначейства.