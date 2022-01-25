Росія та Білорусь оголосили, що проводять перевірку сил реагування Союзної держави

Білоруська хакерська група «Кіберпартизани» заявила, що влаштувала атаку на комп'ютерну мережу компанії «Білоруська залізниця».

Метою цієї атаки, згідно з повідомленням хакерів в Telegram, було уповільнення роботи залізничної мережі, за допомогою якої до Білорусі перекидають російські війська під приводом навчань.

На доказ роботи, хакери виклали скріншоти сервера бекапів у процесі їхнього знищення. При цьому вони наголосили, що «автоматику та системи безпеки, щоб уникнути аварійних ситуацій» вони не чіпали.

Також хакери висунули умови, за яких готові передати ключі шифрування. Вони вимагають звільнити 50 політв'язнів, які найбільше потребують медичної допомоги, а також зупинити перекидання російських військ на територію Білорусі.

Як інформував ZAXID.NET, Росія та Білорусь оголосили, що проводять перевірку сил реагування Союзної держави. У Міноборони РФ заявили, що на першому етапі – до 9 лютого – планується передислокація та створення угруповань військ. На другому етапі – з 10 по 20 лютого – буде проведено спільні навчання «Союзна рішучість-2022».

Експерти побоюються, що РФ нарощує угруповання військ поблизу російського та білоруського кордонів з Україною з метою підготовки до вторгнення. У ньому можуть брати участь до 175 тисяч військових. Більшість їх уже прибула до кордонів з Україною.