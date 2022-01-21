Російський ЗРК С-400 здатний вражати цілі на відстані до 400 км

Росія перекидає з Далекого Сходу до Білорусі два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це заявило Міноборони РФ у п'ятницю, 21 січня.

Зенітно-ракетні комплекси перекидають із Хабаровського краю залізницею, до Білорусі вони мають прибути до 9 лютого. Там вони нібито мають взяти участь у навчаннях «Союзна рішучість-2022».

Ракетний комплекс С-400 – російська зенітно-ракетна система великого і середнього радіуса дії. Із ракетами 40Н6Е, які російська армія взяла на озброєння ще влітку 2018 року, цей комплекс здатний вражати цілі на максимальній відстані 400 км та висоті до 185 км.

Раніше розслідувальна група Conflict Intelligence Team писала, що Росія почала перекидання ракетних установок «Іскандер-М» з Далекого Сходу до західних кордонів.