Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що однією з цілей України є визнання Росії державою, яка фінансує тероризм. Про це він сказав у ефірі телеканалу «ДОМ».

За його словами, якщо суд визнає Росію країною, яка спонсорує тероризм, то наслідки для неї можна спрогнозувати, опираючись на санкції, які сьогодні діють щодо Ірану і низки інших держав.

«Вони просто не можуть отримати іноземних інвестицій, доступ до іноземних технологій, торгівля з ними обмежується. Все це буде дуже серйозно збільшувати ціну для російської держави за чинну агресію», – додав Єнін.

Він додав, що Україна була першою країною, яка подала позов до Міжнародного Суду ООН в рамках Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму щодо діяльності Росії.

Єнін зазначив, що українська сторона вже має важливий проміжний результат. Міжнародний суд ООН встановив юрисдикцію у цій справі.

«Таким чином, він визнав, що ті факти, які ми навели, дійсно мають місце, і в рамках зібраних нами доказів ми можемо говорити про порушення російською стороною Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. Це ще не остаточна перемога, але дуже значний крок до неї», – сказав заступник міністра.

Україна звинувачує РФ у поставках зброї на окупований Донбас, обстрілах житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищенні пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму.

Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного Суду ООН.