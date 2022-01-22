Зовнішньополітичне відомство держави-агресора – Росії поскаржилось на те, що в Україні українська мова приходить на зміну російській у різних сферах, зокрема в освіті. Про це у суботу, 22 січня, повідомляє «Українська правда» з посиланням на відповідну заяву, що опублікована на сайті МЗС РФ.

Як повідомляється, ще 20 січня Держдепартаментом США було опубліковано для широкого загалу інформаційний бюлетень про російську дезінформацію стосовно України. У ньому серед іншого було звернено увагу на придушення української культури та національної ідентичності в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО. У документі йдеться, що українці, які там мешкають, живуть за умов жорстоких репресій та страху.

Натомість у бюлетені зазначається, що наразі немає жодних достовірних даних про те, що будь-які етнічні росіяни чи російськомовні перебувають під загрозою з боку української влади.

Поширена Держдепартаментом США викликала критику в Москві. В офіційній заяві МЗС РФ зазначається, що ситуація з правами людини в Криму включаючи становище національних меншин нібито «не просто покращилась... а стала якісно іншою».

Також російське МЗС вкотре обурилося підтримкою української мови в Україні і побачило в цьому «жахливі масштаби» порушень та утиск російськомовних громадян.

«Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів. Влада країни приймає дискримінаційні закони про мову, освіту, т.зв. корінні народи, витісняючи російську мову з усіх сфер життя», – йдеться в повідомленні МЗС держави-агресора.

Як повідомлялось раніше, у жовтні минулого року стало відомо про те, що українську не внесли до переліку запропонованих мов під час заповнення електронного листа для перепису населення Росії. Це при тому, що українці після росіян і татар є третьою за кількістю етнічною групою в РФ.