Всеросійський перепис населення почався 15 жовтня, він проводиться і в окупованому Криму

Українську не внесли до переліку запропонованих мов під час заповнення електронного переписного листа на порталі «Держпослуг» РФ.

«Української не виявилося серед запропонованих мов для участі в перепису на порталі «Держпослуг». Водночас за даними минулого перепису, українці становлять третю за чисельністю народність на території Росії», – написав журналіст «Ехо Москви» Олексій Наришкін.

У переписному листі для вибору доступні десять мов, уточнює «Настоящее Время». Зокрема, башкирська, татарська, бурятська, тувинська, чуваська, якутська, узбецька, англійська, китайська та корейська.

Зазначимо, що всеросійський перепис населення почався 15 жовтня. Він проводиться і в окупованому Криму. Київ у зв'язку з цим висловив протест і назвав ці дії спробами легітимізувати окупацію півострова.

«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом проти нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – заявили в МЗС України.

Дії Росії засудив Євросоюз. В заяві ЄС зокрема йшлося про те, що Євросоюз продовжить політику невизнання дій Росії на півострові Крим.