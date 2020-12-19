Росія поверне ікону, яку подарували російському міністру закордонних справ Сергієві Лаврову під час його візиту до столиці Боснії і Герцеговини, для з’ясування її походження по лінії Інтерполу.

«Ікона буде повернута дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу», – повідомили «Інтерфаксу» в МЗС РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав столицю Боснії і Герцеговини Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися з ним зустрічатися. Тоді ж один із членів президії, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Відтак посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до цієї держави.

Через старовинну українську ікону, яку Додік подарував Лаврову, прокуратура БіГ почала розслідування.