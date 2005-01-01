МЗС України вимагає від Росії інформацію про затримання учасника АТО Олега Негоди

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 14:162540

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Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ з вимогою підтвердити факт і роз'яснити обставини затримання учасника АТО Олега Негоди в Москві. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна», посилаючись на офіційного представника департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича.

«Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з клопотанням повідомити, чи затримано цього громадянина. У разі підтвердження факту затримання ми вимагаємо повідомити, на якій підставі і за яких обставин його затримано, місце утримання, а також невідкладно вирішити консулу відвідати затриманого українця», – сказав Василь Кирилич.

Учасника АТО киянина Олега Негоди затримали у Росії наприкінці 2017 року, коли він виїхав у Саратов до сестри.

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