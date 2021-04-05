Міністерство закордонних справ України виступило проти денонсації «Харківських угод», якими термін базування Чорноморськог офлоту Російської Федерації в Криму було продовжено до 2042 року. У відомстві впевнені, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму.

Як розповів речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі LB.ua, документ, який у 2010 році підписав тодішній президент України Віктор Янукович, фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов’язань на тлі тимчасової окупації Кримського півострова. Ніколенко зазначив, що МЗС ще у 2014 році було проти денонсації «Харківських угод» і за сім років війни нічого не змінилось.

«Наші аргументи такі: угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов’язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України. Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму», – заявив він.

Ніколенко зауважив, що за розміщення у Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе й фінансові зобов’язання. А ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів.

«Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також і до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ», – додав речник МЗС.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і РФ Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані «Харківські угоди» про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ. Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за Харківські угоди. 12 березня СБУ почала розслідувати підписання документа.

17 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про припинення дії «Харківських угод».