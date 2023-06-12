Зважаючи на перші втрати під час контрнаступу, Україні необхідно надати більше танків німецького виробництва. Про це в інтерв'ю Berliner Tagesspiegel заявив заступник міністра закордонних справ України Мельник.

«Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки ... Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу», – заявив Мельник.

Він вважає, що Німеччина здатна надати більше танків зі своїх запасів, яких там налічується понад 300. На його думку, нинішню кількість можна було б «потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони». Посол також попросив передати українській армії ще 60 бойових машин піхоти Marder.

Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає «на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків».

Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника.

«Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку», – сказав він.

Станом на кінець березня ЗСУ отримали від союзників 71 танк Leopard 2 різних модифікацій і, за різними даними, від 186 до 217 Leopard 1.