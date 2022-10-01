МЗС України виступило з заявою у відповідь на спробу Росії анексувати українські території, у якій запропонувало державам-партнерам варіанти відповідей на протиправні дії РФ. Про це повідомляє «Європейська правда».

Зокрема, МЗС пропонує партнерам пришвидшити надання Україні усієї необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії.

МЗС просить ізолювати Росію та її керівництво від цивілізованого світу.

«Їм не місце в міжнародних організаціях та на міжнародних майданчиках», – йдеться у заяві.

Крім того, Україна наполягає на необхідності юридично та політично «визнати Росію тим, чим вона є: державою-терористом».

МЗС також закликає кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України.