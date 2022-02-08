На 37 вулицях Чернівців на добу відключать водопостачання
Відключення пов’язане із встановленням обладнання для вирівнювання тиску по місту
Завтра, 9 лютого, у Чернівцях більша частина міста, а це 37 вулиць, залишиться без водопостачання. Працівники водоканалу будуть встановлювати обладнання, яке автоматизовано вирівнює тиск по місту, раніше це робили вручну. Про масштабне відключення води у вівторок, 8 лютого, повідомила прес-служба «Чернівціводоканалу».
«Завтра, 9 лютого, у значної частини міста буде відключене водопостачання майже на добу. КП «Чернівціводоканал» встановлює обладнання, яке вирівнює тиск по місту. Уночі водою майже ніхто не користується, а вдень - навпаки. Для того, щоб дотримувати тиск в мережі на однаковому рівні, двічі на день бригади вручну відкривали й закривали засувки. Після того, як будуть закінчені роботи на розі вулиць Комарова та Героїв Майдану, напір води буде автоматично регулюватись в сторону збільшення або зменшення», – йдеться в повідомленні прес-служби підприємства.
Там уточнили, що води не буде з 10:00 середи, 9 лютого, до 07:00 четверга, 10 лютого. Зокрема відключать водопостачання за наступними адресами:
- вул. Героїв Майдану за №№ 75-153 та №№ 230-270;
- вул. Комарова за №№ 15-33 та №№26-54;
- проїзд Парковий;
- вул. Південно-Кільцева;
- вул. Воробкевича;
- вул. Івасюка;
- вул. Ентузіастів;
- провулок Ентузіастів;
- бульвар Героїв Крут;
- вул. Яблунівська;
- вул. Сонячна;
- вул. Амосова;
- вул. Патона;
- вул. Довженка;
- вул. Головна за №№ 227-287 та №№ 178-246;
- вул. Приміська за №№1-7;
- вул. Лесина;
- вул. Мазепи;
- вул. Спортивна;
- вул. Миколаївська;
- вул. Руська за №№ 205-289 та №№ 194-248;
- вул. Комунальників;
- вул. Авангардна;
- вул. Сосюри;
- вул. Миру;
- провулок Миру;
- вул. Винниченка;
- вул. Миргородська;
- вул. Текстильників;
- вул. Кармелюка за №№ 110-116;
- вул. Череповецька;
- вул. Жасмінна;
- вул. Макаренка;
- вул. Обнорського;
- вул. Степова;
- проспект Незалежності за №№ 2-36 та №№ 1-79;
- вул. Чкалова за №№ 19-27; вул. Сумська («Віденська Брама») та прилеглі.