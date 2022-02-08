Завтра, 9 лютого, у Чернівцях більша частина міста, а це 37 вулиць, залишиться без водопостачання. Працівники водоканалу будуть встановлювати обладнання, яке автоматизовано вирівнює тиск по місту, раніше це робили вручну. Про масштабне відключення води у вівторок, 8 лютого, повідомила прес-служба «Чернівціводоканалу».

«Завтра, 9 лютого, у значної частини міста буде відключене водопостачання майже на добу. КП «Чернівціводоканал» встановлює обладнання, яке вирівнює тиск по місту. Уночі водою майже ніхто не користується, а вдень - навпаки. Для того, щоб дотримувати тиск в мережі на однаковому рівні, двічі на день бригади вручну відкривали й закривали засувки. Після того, як будуть закінчені роботи на розі вулиць Комарова та Героїв Майдану, напір води буде автоматично регулюватись в сторону збільшення або зменшення», – йдеться в повідомленні прес-служби підприємства.

Там уточнили, що води не буде з 10:00 середи, 9 лютого, до 07:00 четверга, 10 лютого. Зокрема відключать водопостачання за наступними адресами: