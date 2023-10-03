Ввечері у понеділок, 2 жовтня, у закарпатському селі на 8-річній дівчинці загорівся одяг – вона була на кухні поруч із пічкою, на якій готувала їжу її мати. Дівчинка отримала термічні опіки та була госпіталізована у реанімаційне відділення лікарні.

Як повідомили у ДСНС Закарпаття, 8-річна дитина отримала опіки у берегівському селі Тисобикень. Поки її мати готувала їсти, дівчинка знаходилася біля печі. На одяг дитини потрапила іскра і він спалахнув. Батьки швидко загасили займання та подзвонили у «швидку». Каретою екстреної медичної допомоги постраждалу з термічними опіками доставили в реанімаційне відділення Виноградівської лікарні, де вона наразі й перебуває.

Рятувальники закликають батьків бути обачними, не дозволяти дітям самостійно вмикати газові прилади чи розпалювати печі, а також ставити іграшки на гарячі плити й обігрівачі. А головне – у жодному разі не допускайте ігор з вогнем.