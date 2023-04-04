У Самборі учасник визвольного руху очолював місцеву станицю Братства ОУН-УПА

У вівторок, 4 квітня, у віці 93 років помер станичний Самбірської станиці Братства ОУН-УПА, почесний громадянин Самбора, ветеран українського визвольного руху Микола Петрущак. Про це повідомляє Самбірська міська рада.

Чин похорону Миколи Петрущака відбудеться у середу, 5 квітня, у Самборі за дресою вул. Рівна, 6.

Микола Петрущак народився 6 січня 1930 року у селі Сторона Львівського воєводства (тепер Дрогобицький район Львівської області). У грудні 1944 року під час облави військ НКВС у рідному селі був затриманий, але звільнений через відсутність доказів.

Очолював підпільну боївку під псевдо «Малий». У 1946-1947 рр. навчався у педучилищі Борислава, але покинув навчання через переслідування органами НКВС.

У 1947 р. був затриманий радянськими спецслужбами. У 1947-1948 рр. перебував у колонії для неповнолітніх у Дрогобичі та у львівській тюрмі «Бригідки». Засуджений до 10 років виправно-трудових таборів за участь в українському визвольному русі. У 1948 р. під час етапування до місця відбування покарання йому вдалося втекти і повернутися додому. Після повернення продовжував підпільну боротьбу.

У травні 1949 р. під час виконання доручення повстанців потрапив у засідку радянських спецслужб, був поранений та затриманий представниками НКВС. Під час слідства його утримували в тюрмах Борислава, Дрогобича та у Львівській пересильній тюрмі №25. Того ж року засуджений до 10-ти років ув‘язнення у виправних таборах і до 5-ти років позбавлення громадянських прав. Відбував покарання в таборах Інти. Звільнений у 1956 р. Повернувся на Батьківщину.