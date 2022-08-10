Інформації про постраждалих наразі немає

На вулиці Свалявській у Мукачеві сталася масштабна пожежа на станції техобслуговування автомобілів. Наразі площа загорання складає орієнтовно 300 кв. метрів. До гасіння пожежі залучено близько 50 рятувальників та техніка. Причини виникнення вогню наразі невідомі.

Про масштабну пожежу на СТО в Мукачеві у середу, 10 серпня, повідомила прес-служба Мукачівської міськради. За інформацією мерії, загорання виникло о 14:45 на автосервісі на вулиці Свалявській.

«До гасіння пожежі залучені пожежники Мукачівського управління ДСНС в Закарпатській області. Усіх мешканців, що проживають поблизу, просимо закривати вікна та не підходити до місця пожежі», – йдеться повідомленні Мукачівської міськради.

У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET зазначили, що станом на 15:30 площа загорання становить орієнтовно 300 кв. метрів. «Триває гасіння пожежі, залучена велика кількість рятувальників та техніки. Станом на зараз це 49 пожежників та 8 одиниць техніки», – зазначив у коментарі ZAXID.NET Федір Філіп.

Пізніше у прес-службі ДСНС Закарпаття повідомили, що о 17:19 пожежу на автосервісі на вулиці Свалявській у Мукачеві повністю ліквідували. Причини загорання з'ясовуватимуть експерти.