ЗСУ проводять аеророзвідку та розміновують зайняті території

Збройні сили України просунулися на Бердянському напрямку до двох кілометрів. На цьому напрямку зафіксовано наразі найбільше просування, повідомив у вівторок, 4 липня, речник прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.

За його словами, українські військові закріплюються на відвойованих рубежах окупантів. Попри спротив окупантів, ЗСУ продавлюють оборону росіян.

«Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування», – повідомив Валерій Шершень.

Ситуація на Бердянському напрямку / Фото DeepStateMap

Нагадаємо, 30 червня ЗСУ поцілили по ворожому штабу та складу палива у Бердянську. Водночас російські пропагандистські ЗМІ та окупаційна адміністрація запевняла, що у Бердянську працювала ППО, і ракети збили. Попри це у мережі з'явилися відео з чорним димом над Бердянськом.