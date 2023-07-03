На Лимано-Куп'янському та Бахмутському напрямках тривають жорстокі бої

Росія сконцентрувала понад 180 тис. своїх військових на сході України. Найбільше окупантів перебуває на Лимано-Куп'янському напрямку, повідомив у понеділок, 3 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, особливо росіяни намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку – наразі там зосереджено понад 120 тис. окупантів. Зокрема, за останню добу росіяни здійснили на цьому напрямку 595 артилерійських обстрілів.

Приблизно 50 тис. окупантів зосереджено на Бахмутському напрямку. За даними Генштабу, окупанти намагаються наступати на цьому напрямку, за останню добу росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів.

Загалом за добу на Східному напрямку окупанти здійснили вісім штурмів позицій ЗСУ та 16 авіаційних нальотів. У боях Сили оборони знищили 57 окупантів та поранили 78. Крім того, ЗСУ ліквідували: