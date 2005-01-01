На березі річки під Жовквою знайшли тіло зниклого три місяці тому чоловіка

У понеділок, 15 січня, поблизу Жовкві на Львівщині на березі річки виявили тіло чоловіка, якого розшукували близько трьох місяців.

Як повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, о 14:10 до рятувальників від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що біля Жовкви на березі річки Свиня під мостом виявлено тіло чоловіка.

«Місцеві рятувальники за допомогою пожежних ломів та рятувальної мотузки вивільнили з-під криги та витягнули на берег тіло чоловіка. Загиблий був жителем с. Воля Висоцька Жовківського району, 1963 року народження, та зник безвісти ще у жовтні 2017 року», – мовиться в повідомленні.

Наразі не повідомляють, чи була смерть чоловіка насильницькою. Обставини події встановлюють правоохоронці.