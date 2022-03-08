У Нідерландах за один день благодійної акції на підтримку постраждалих у війні українців зібрали 106 млн євро. 15 млн євро з цієї суми пожертвував нідерландський уряд.

Як повідомляє місцеве видання NOS, акцію у понеділок, 7 березня, організували міжнародні гуманітрані організації. Очікується, що ця сума ще зросте, адже підрахунки попередні.

«Це попередня сума. Очікується, що найближчими днями вона зросте. Акцію ініціювали 11 гуманітарних організацій, які розпочали кампанію для України минулого понеділка. Виручені кошти підуть на житло, медичну допомогу та чисту питну воду для постраждалих українців», – йдеться в повідомленні NOS.

Із цієї суми 15 млн євро виділив уряд Нідерландів. Акція відбулася у прямому ефірі на десяти радіостанціях та у соціальних мережах з 6:00 до 21:00 7 березня. Під час акції діджеї грали треки, які люди могли замовити в обмін на пожертву. Доходи від рекламних пауз також пішли на збір коштів.

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