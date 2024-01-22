Бойові гранати перевозив житель Харкова

На Тернопільщині на блок-пості поліцейські під час перевірки автомобілів затримали трьох водіїв, які перевозили вибухівку. Водії зі Львова, Харкова та Борщева в салонах авто везли переносний зенітно-ракетний комплекс, гранати та набої. За всіма фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Тепер водіям загрожує ув’язнення.

На межі Тернопільської і Хмельницької областей поруч з містами Підволочиськ і Волочиськ облаштовано стаціонарний блок-пост поліції. Під час перевірки документів та огляду автомобілів співробітники патрульної поліції виявили заборонені предмети у трьох машинах.

В неділю, 21 січня спочатку зупинили 30-річного водія з Львівщини. Чоловік погодився пройти перевірку, а правоохоронцям зізнався, що в салоні перевозить важку зброю. Поліцейські при огляді знайшли предмет, схожий на переносний зенітно-ракетний комплекс.

Переносний зенітно-ракетний комплекс та бойові гранати

Цього ж дня правоохоронці затримали ще двох кермувальників. «У салоні автомобіля, яким кермував житель Харкова, було знайдено шість предметів, схожих на гранати та запали до них, а також 60 набоїв. Мешканець Борщова на задньому сидінні свого транспортного засобу перевозив предмети, схожі на боєприпаси, бойові гранати та димові шашки», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 22 січня.

Всіх трьох чоловіків тимчасово затримали, після опитування – відпустили, а заборонені речі – вилучили. Речові докази поліцейські передали на експертизу.За усіма фактами незаконного поводження зі зброєю правоохоронці розпочали кримінальні провадження – ч. 1 ст. 263 КК України. Чоловікам загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.