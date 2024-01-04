У автомобілі чоловіка виявили незареєстровану зброю та патрони

На Хмельниччині затримали 37-річного чоловіка за стрільбу по деревах на околиці села. Поліція виявила у нього автомат, гранату та близько 700 патронів. Звідки він їх взяв, встановлює слідство.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, близько 07:00 1 січня до поліції звернувся мешканець одного з сіл Теофіпольської громади і повідомив про звуки пострілів. На місце виїхали правоохоронці. Вони виявили на околиці села чоловіка, який влаштував стрільби по деревах.

«Під час огляду автівки підозрюваного поліцейські виявили і вилучили автомат АК-74, гранату РГД-5, підривач та майже 700 патронів. Окрім цього, провели невідкладний обшук у чоловіка вдома, під час якого вилучили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій», – повідомляють правоохоронці. Вилучену зброю направили на експертизу.

У четвер, 4 січня, стало відомо, що чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – чоловік перебуватиме під домашнім арештом.