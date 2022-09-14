З машини вилучили биту, ніж та наркотики

Львівські патрульні затримали водія, який був під дією наркотиків, інші речовини виявили в його автомобілі. Також у львів’янина вилучили ніж та биту.

Автомобіль Volkswagen Jetta, водій якого порушив ПДР, зупинили на одному із блокпостів у Львові в ніч з 13 на 14 вересня. У водія були очевидні ознаки наркотичного сп’яніння. Два його пасажири помітно нервували.

«Під час поверхневої перевірки осіб патрульні виявили у них: предмет, ззовні схожий на ніж; биту; білі таблетки та речовини рослинного походження, можливо, наркотичної дії», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Речовини вилучили на експертизу (фото патрульної поліції)

На 43-річного львів’янина винесли постанову за адміністративне правопорушення та склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Всі інші обставини з’ясовуватиме слідчо-оперативна група.