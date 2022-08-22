Затримали злочинців на гарячому під час продажу чергової партії наркотиків

Львівські поліцейські затримали злочинну групу, яка торгувала героїном. До неї входили 36-річний організатор та двоє його спільників віком 36 та 42 роки. Вартість вилучених у них наркотиків перевищує півмільйона гривень.

«Львів’яни налагодили незаконний збут героїну мешканцям Львова та області. Поліцейські задокументували факти збуту учасниками групи заборонених речовин та затримали їх під час чергової реалізації героїну жителю Львова», – повідомили 22 серпня у Нацполіції Львівщини.

У прокуратурі додали, що організатор раніше судимий. Під час обшуків вдома у фігурантів вилучили героїн і понад кілограм канабісу. Загальна вартістю наркотиків – майже 600 тис. грн.

«Схема збуту героїну працювала на території Львова та області. Продаж особливо небезпечного наркотику здійснювався із рук у руки довіреним клієнтам під час особистих зустрічей, на попередньо узгодженому місці», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Затриманим повідомили про підозру за ч.3 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою). За це передбачено позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Слідчі встановлюють причетність інших осіб.